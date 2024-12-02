Двумя тысячами шаров украсили главную новогоднюю елку Новосибирска

С первого дня зимы Новосибирск преобразился к Новому году и уже создает праздничное настроение. Первые локации уже открылись в парках и на улице Ленина, где магазины преображают свои витрины еловыми ветками, красными лентами и колпаками.
― Главную ёлку в Театральном сквере украсили более 2 тысяч шаров. Оформление улицы Ленина дополнили арт-объекты и фотозоны от новосибирских компаний. Здесь начали работу торговые павильоны с сувенирами и тёплыми напитками. Иллюминации зажглись в Первомайском сквере, на Михайловской набережной, в парке «Арена» и других городских парках, ― пишет в своём телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
НОВАТ также преобразился к Новому году. Внутри уже поставили и украсили новогодние ёлки.
1 декабря прошло открытие официальной резиденции Снежной бабы. 8 и 15 декабря в культурном комплексе им. В. Маяковского пройдёт интерактивная программа «В гостях у снежной бабы». Вход бесплатный, требуется обязательная регистрация по телефону +7 (383) 217 88 49.
Уже можно прокатиться всей семьёй или с друзьями на коньках. «Прецедент» подготовил интерактивную карту с местами и стоимостью.
Валерия ПЛЮСНИНА.