Двумя тысячами шаров украсили главную новогоднюю елку Новосибирска

― Главную ёлку в Театральном сквере украсили более 2 тысяч шаров. Оформление улицы Ленина дополнили арт-объекты и фотозоны от новосибирских компаний. Здесь начали работу торговые павильоны с сувенирами и тёплыми напитками. Иллюминации зажглись в Первомайском сквере, на Михайловской набережной, в парке «Арена» и других городских парках, ― пишет в своём телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.