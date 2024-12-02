Снегопад ожидается в Новосибирске 2 декабря

Согласно данным метеорологов Яндекс. Погоды, на протяжении всей недели в Новосибирской области будет сохраняться теплая погода с небольшими снегопадами.
2 декабря 2024 года температура воздуха днем составит около −9 градусов, а ночью она опустится до −11 градусов.
Во вторник ожидается небольшое потепление до −7 градусов, при этом снег будет идти на протяжении всего дня.
С середины недели, со среды по пятницу, температура продолжит подниматься и составит от −4 до −6 градусов, а осадки сохранятся до конца недели.
Напомним, в Новосибирске стал известен прогноз погоды на 31 декабря.