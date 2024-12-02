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Снегопад ожидается в Новосибирске 2 декабря

Согласно данным метеорологов Яндекс.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 65% 762 мм рт. ст. +7°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

Согласно данным метеорологов Яндекс. Погоды, на протяжении всей недели в Новосибирской области будет сохраняться теплая погода с небольшими снегопадами.

2 декабря 2024 года температура воздуха днем составит около −9 градусов, а ночью она опустится до −11 градусов.

Во вторник ожидается небольшое потепление до −7 градусов, при этом снег будет идти на протяжении всего дня.

С середины недели, со среды по пятницу, температура продолжит подниматься и составит от −4 до −6 градусов, а осадки сохранятся до конца недели.

Напомним, в Новосибирске стал известен прогноз погоды на 31 декабря.