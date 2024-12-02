В Большом театре разработали систему противодействия перекупщикам билетов

2 декабря в 10:00 мск ГАБТ откроет продажу билетов на спектакль, показ которого состоится 17 декабря в 19:00. Билеты будут доступны для приобретения только на официальном сайте через личный кабинет. При этом их реализация в разные дни будет осуществляться не единовременно, а в соответствии с графиком, размещенным на официальном сайте театра.
Минимальная стоимость проходки на «Щелкунчика» — 1250 рублей (по программе «Молодежный» для категории 14−22 года).
Стоимость проходки по программам «Пушкинская карта», «Места низкой ценовой категории», «60 плюс» — 5 тыс. рублей.
Для предотвращения спекуляции с 1 октября 2024 года на все спектакли Большого театра можно приобрести только именные билеты. В случае с «Щелкунчиком» подобная практика существует уже несколько лет. Но это не останавливает перекупщиков.
Есть ограничения и в количестве приобретаемых проходок — не более четырех в одни руки. При этом один из билетов должен быть оформлен на держателя кабинета. Паспортные данные, вносимые в проходку, отразятся при проходе в театр, поэтому с собой обязательно надо иметь документ.
Отдельно 1,5 тыс. мест театр передаст участникам СВО и членам их семей.
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«Щелкунчик» с молотка: билетные операторы не верят в успех аукциона.