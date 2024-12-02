В Большом театре разработали систему противодействия перекупщикам билетов

2 декабря в 10:00 мск ГАБТ откроет продажу билетов на спектакль, показ которого состоится 17 декабря в 19:00. Билеты будут доступны для приобретения только на официальном сайте через личный кабинет. При этом их реализация в разные дни будет осуществляться не единовременно, а в соответствии с графиком, размещенным на официальном сайте театра.