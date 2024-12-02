В Уфе поменяют порядок проезда по Восточному выезду

В столице Башкирии вступят в силу новые правила проезда по Восточному выезду, которые обещают облегчить жизнь водителям. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Виктор Жульков отметил, что очереди на пунктах оплаты первой платной дороги стали настоящей головной болью для горожан, особенно в часы пик.