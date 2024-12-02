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В Уфе поменяют порядок проезда по Восточному выезду

В Уфе вступят в силу новые правила проезда по Восточному выезду.

Источник: Комсомольская правда

В столице Башкирии вступят в силу новые правила проезда по Восточному выезду, которые обещают облегчить жизнь водителям. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Виктор Жульков отметил, что очереди на пунктах оплаты первой платной дороги стали настоящей головной болью для горожан, особенно в часы пик.

Чтобы справиться с этой проблемой, власти решили внедрить инновационное решение — транспондеры. Эти автоматические устройства будут передавать заранее заданные сообщения, что позволит ускорить процесс проезда через платные участки дороги.

Планируется, что крайний правый пункт пропуска будет специально оборудован для водителей, использующих транспондеры. Устройства будут считываться мгновенно, и шлагбаум откроется за считанные секунды.

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