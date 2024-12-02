В Омске во время движения загорелась легковушка

Вчера вечером прямо во время движения у омича загорелся автомобиль. ЧП произошло на улице Энтузиастов в 17:15.
Водитель попытался самостоятельно потушить огонь, но получил ожоги. К счастью, прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали возгорание, задействовав один пожарный автомобиль. Пожар был потушен на площади 3 квадратных метра.
Время ликвидации открытого горения составило 17:37.
Дознаватели МЧС России установили предварительную причину пожара — автомобиль был оборудован газовым оборудованием. Возгорание произошло из-за паровоздушной смеси, которая образовалась от разогретых частей подкапотного пространства автомобиля.