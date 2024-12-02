В Омске во время движения загорелась легковушка

Водитель попытался самостоятельно потушить огонь, но получил ожоги. К счастью, прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали возгорание, задействовав один пожарный автомобиль. Пожар был потушен на площади 3 квадратных метра.