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В Омске во время движения загорелась легковушка

Водитель не смог потушить транспорт самостоятельно и получил ожоги.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером прямо во время движения у омича загорелся автомобиль. ЧП произошло на улице Энтузиастов в 17:15.

Водитель попытался самостоятельно потушить огонь, но получил ожоги. К счастью, прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали возгорание, задействовав один пожарный автомобиль. Пожар был потушен на площади 3 квадратных метра.

Время ликвидации открытого горения составило 17:37.

Дознаватели МЧС России установили предварительную причину пожара — автомобиль был оборудован газовым оборудованием. Возгорание произошло из-за паровоздушной смеси, которая образовалась от разогретых частей подкапотного пространства автомобиля.