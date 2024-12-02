В Пермский край на четыре дня пришла оттепель до +3 градусов

Пермский край в ближайшие четыре дня, с 2 по 5 декабря, окажется под влиянием теплых воздушных масс воздуха. Синоптики прогнозируют небольшие осадки и гололед, температура воздуха поднимется до +3 градусов. Самым теплым днем наступившей календарной зимы станет 3 декабря.
Сегодня днем, 2 декабря, в Прикамье воздух прогреется до −3…+2 градусов. В ночь на 3 декабря температура воздуха останется неизменной, а днем во вторник будет устойчиво выше ноля — до +3 градусов.
В среду, 4 декабря, ночная температура составит −5…0 градусов, днем от −2… до +2 градусов. В следующую ночь, 5 декабря, в Пермском крае похолодает до −6…-1 градусов, днем будет в пределах −3…+2 градусов.
По предварительной информации Пермского ЦГМС, с 6 декабря Прикамье ожидает сухой характер погоды без существенных осадков и дальнейшее похолодание. В ночные часы на территории региона будет −15…-10 градусов, днем −7…-2 градуса.