Хабенский представил свою интерпретацию пьесы «Чайка» перед премьерой

В главных ролях — Кристина Бабушкина, Игорь Верник, Анатолий Кот и одаренная молодежь труппы. Это шестая постановка «Чайки» в Художественном театре. До Хабенского пьесу ставили Станиславский и Немирович-Данченко, Станицын, Ливанов, Ефремов, Коршуновас.
Константин Хабенский признается, что в творчестве он человек наглый. Мелочиться не в его правилах.
«Я не нашел режиссера, который согласился бы поставить “Чайку”. Ну я набрался наглости и пошел сам», — говорит он.
В его творческой биографии была уже эта пьеса Чехова. В 2011 году Константин Богомолов поставил ее в Театре под руководством Олега Табакова. На роль Тригорина режиссер пригласил Константина Хабенского. Марина Зудина сыграла Аркадину, а Олег Табаков — Дорна. Спектакль шел на Основной сцене МХТ. И тогда зрители приняли его в штыки. Вольная интерпретация драматургии Чехова Богомоловым не пришлась по вкусу театралам. И режиссер переделал спектакль, выпустив аскетичную версию «Чайки» через три года.
Возможно, памятуя об этом, режиссер Хабенский сделал всё с должным уважением к автору. Из пьесы ничего не убрали, кроме предложений, которые зрителю на сегодняшний день непонятны.
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