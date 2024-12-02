Хабенский представил свою интерпретацию пьесы «Чайка» перед премьерой

В его творческой биографии была уже эта пьеса Чехова. В 2011 году Константин Богомолов поставил ее в Театре под руководством Олега Табакова. На роль Тригорина режиссер пригласил Константина Хабенского. Марина Зудина сыграла Аркадину, а Олег Табаков — Дорна. Спектакль шел на Основной сцене МХТ. И тогда зрители приняли его в штыки. Вольная интерпретация драматургии Чехова Богомоловым не пришлась по вкусу театралам. И режиссер переделал спектакль, выпустив аскетичную версию «Чайки» через три года.