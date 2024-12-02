Прямая линия с губернатором Иркутской области состоится 10 декабря 2024. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, Игорь Кобзев ответит на вопросы жителей, расскажет, что удалось сделать в этом году и какие работы еще предстоят на территориях.