Прямая линия с губернатором Иркутской области состоится 10 декабря 2024. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, Игорь Кобзев ответит на вопросы жителей, расскажет, что удалось сделать в этом году и какие работы еще предстоят на территориях.
— Понимаю, что большинство вопросов будет связано с нормами энергопотребления. Вижу обеспокоенность людей и желание получить подробные объяснения. Предыдущая прямая линия у нас прошла полгода назад, тогда мы с коллегами получили более тысячи вопросов, — рассказал Игорь Кобзев.
Напомним, губернатор ответил на вопросы жителей 18 июля 2024. Тогда поступило более тысячи вопросов, операторы кол-центра приняли 446 звонков. Больше всего жителей интересовали темы состояния дорог, жилищно-коммунального хозяйства, организации северного завоза, здравоохранения, мер поддержки бойцов СВО и их родственников, благоустройства территорий, образования, социальной защиты.