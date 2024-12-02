Новый главный тренер «Авангарда» приступит к обязанностям 11 декабря

Ги Буше, новый главный тренер «Авангарда», прибудет в Омск 11 декабря. Об этом пишет Telegram-канал «Хоккейная правда».
Согласно информации канала, канадский специалист не намерен привлекать иностранных помощников и будет работать с российскими специалистами.
Остаётся неясным, продолжит ли Сергей Звягин работу в тренерском штабе после прихода Буше. Сам Звягин отметил, что решение зависит от руководства клуба. По предварительной информации, руководство клуба не планирует оставлять его в тренерском штабе.