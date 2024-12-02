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Омский роддом № 1 получит нового главного врача

Сейчас учреждением в статусе «и.о.» руководит Елена Ходус.

Источник: Аргументы и факты

Омский родильный дом № 1 возглавит Мария Буян. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает портал «СуперОмск». По данным сайта, в настоящее время Мария Буян работает заместителем главного врача по клинико-экспертной работе в гинекологической больнице, а до этого более десятка лет руководители женской консультацией родильного дома № 4.

Долгое время родильный дом № 1, который располагается на улице Герцена возглавлял Сергей Николаев. После его увольнения, роддом в статусе исполняющего обязанности главного врача возглавляла Елена Ходус.

Ранее мы писали, что в Омске сменился главный врач диагностического центра.