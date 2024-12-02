Омский роддом № 1 получит нового главного врача

Омский родильный дом № 1 возглавит Мария Буян. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает портал «СуперОмск». По данным сайта, в настоящее время Мария Буян работает заместителем главного врача по клинико-экспертной работе в гинекологической больнице, а до этого более десятка лет руководители женской консультацией родильного дома № 4.