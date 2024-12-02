В Новосибирске экстренно сел самолет, летевший из Томска на Пхукет

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет летел из Томска в Тайланд. По пути экипаж воздушного судна обнаружил неисправность и принял решение об экстренной посадке в Новосибирске. На борту было больше 300 человек. Сама посадка прошла благополучно.
Эксплуатация воздушного судна приостановлена до выяснения обстоятельств и причин инцидента. Пассажиры будут доставлены в пункт назначения на резервном самолете, согласно информации от авиакомпании, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Ранее мы сообщали, что приземлившему в поле под Новосибирском самолету аннулировали сертификат летной годности.
Глеб Хаистов