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В Новосибирске экстренно сел самолет, летевший из Томска на Пхукет

Сегодня около 9 часов утра на запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени А. И. Покрышкина экстренно приземлился самолет авиакомпании «Азур Эйр».

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет летел из Томска в Тайланд. По пути экипаж воздушного судна обнаружил неисправность и принял решение об экстренной посадке в Новосибирске. На борту было больше 300 человек. Сама посадка прошла благополучно.

Эксплуатация воздушного судна приостановлена до выяснения обстоятельств и причин инцидента. Пассажиры будут доставлены в пункт назначения на резервном самолете, согласно информации от авиакомпании, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Глеб Хаистов