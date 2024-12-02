Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Перми 2 декабря заработала новая тарифная зона платной парковки: как изменилась стоимость

ПЕРМЬ, 2 декабря, ФедералПресс. В столице Прикамья 2 декабря начнет действовать новая тарифная зона платной парковки № 103. Она откроется внутри существующей зоны № 101, а ее стоимость будет дороже в полтора раза.

Источник: РИА "Новости"

Тарифная зона № 103 будет действовать на следующих участках:

улица Советская — от Николая Островского до Максима Горького,

улица Максима Горького — от Советской до Луначарского,

улица Луначарского — от Максима Горького до Клименко,

улица Клименко — от Луначарского до Пермской,

улица Пермская — от Клименко до здания № 11 на Пермской,

улица Клименко — от здания № 11 на Пермской до ул. Петропавловской,

улица Петропавловская — от Клименко до Николая Островского,

улица Николая Островского — от Петропавловской до Советской.

Платная парковка на этих участках в зоне № 103 обойдется водителям в 30 рублей за час. Отметим, что тариф в зоне № 101 составляет 20 рублей в час.

Напомним, власти Перми анонсировали дальнейшее расширение зоны платных парковок. В 2025 году их планируется сделать в районе вокзала Пермь-II.