В центре Перми 2 декабря заработала новая тарифная зона платной парковки: как изменилась стоимость

Тарифная зона № 103 будет действовать на следующих участках:
улица Советская — от Николая Островского до Максима Горького,
улица Максима Горького — от Советской до Луначарского,
улица Луначарского — от Максима Горького до Клименко,
улица Клименко — от Луначарского до Пермской,
улица Пермская — от Клименко до здания № 11 на Пермской,
улица Клименко — от здания № 11 на Пермской до ул. Петропавловской,
улица Петропавловская — от Клименко до Николая Островского,
улица Николая Островского — от Петропавловской до Советской.
Платная парковка на этих участках в зоне № 103 обойдется водителям в 30 рублей за час. Отметим, что тариф в зоне № 101 составляет 20 рублей в час.
Напомним, власти Перми анонсировали дальнейшее расширение зоны платных парковок. В 2025 году их планируется сделать в районе вокзала Пермь-II.