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Хабаровчан приглашают на #ЩедрыйВторник

В этот день миллионы людей рассказывают, как и кому они помогли.

Жителей Хабаровска приглашают принять участие во всемирной благотворительной акции #ЩедрыйВторник. В этом году акция пройдет 3 декабря, сообщает ИА AmurMedia.

#ЩедрыйВторник — всемирный день благотворительности, основной целью которого является привлечение внимания общественности и вовлечение большего количества людей в благотворительную деятельность.

Как сообщают в пресс-службе администрации Хабаровска, принять участие в проекте могут любые неполитические организации и частные лица. Участники свободны в выборе формата мероприятий и целей сбора средств. Они могут привлечь дополнительное внимание к своей деятельности, а также новых волонтеров и благотворителей.

Разместить информацию о своем событии и скачать официальный брендбук проекта можно на официальном сайте проекта.

благотворительность