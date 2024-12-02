Хабаровчан приглашают на #ЩедрыйВторник

Как сообщают в пресс-службе администрации Хабаровска, принять участие в проекте могут любые неполитические организации и частные лица. Участники свободны в выборе формата мероприятий и целей сбора средств. Они могут привлечь дополнительное внимание к своей деятельности, а также новых волонтеров и благотворителей.