Хабаровчан приглашают на #ЩедрыйВторник

Жителей Хабаровска приглашают принять участие во всемирной благотворительной акции #ЩедрыйВторник. В этом году акция пройдет 3 декабря, сообщает ИА AmurMedia.
#ЩедрыйВторник — всемирный день благотворительности, основной целью которого является привлечение внимания общественности и вовлечение большего количества людей в благотворительную деятельность.
Как сообщают в пресс-службе администрации Хабаровска, принять участие в проекте могут любые неполитические организации и частные лица. Участники свободны в выборе формата мероприятий и целей сбора средств. Они могут привлечь дополнительное внимание к своей деятельности, а также новых волонтеров и благотворителей.
Разместить информацию о своем событии и скачать официальный брендбук проекта можно на официальном сайте проекта.