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В Краснодаре проверят работу системы оповещения

Сегодня, 2 декабря, в Краснодаре проведут проверку работы новых сирен системы оповещения. Об этом сообщает Оперштаб Кубани.

Источник: Коммерсантъ

Сирены в разных районах города прозвучат в 11:00. С их помощью жителям передадут сообщение «Внимание! Проводится проверка системы оповещения».

Звук сирены — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает об опасности. В случае угрозы он означает «Внимание всем!». Услышав этот сигнал, необходимо включить телевизор или радиоприемник и прослушать информацию с дальнейшими инструкциями.

Во время проверки сирен жителей просят сохранять спокойствие, а также не поддаваться панике. Граждан призывают оставаться на рабочих местах или дома.

МЧС