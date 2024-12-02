В Краснодаре проверят работу системы оповещения

Сирены в разных районах города прозвучат в 11:00. С их помощью жителям передадут сообщение «Внимание! Проводится проверка системы оповещения».
Звук сирены — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает об опасности. В случае угрозы он означает «Внимание всем!». Услышав этот сигнал, необходимо включить телевизор или радиоприемник и прослушать информацию с дальнейшими инструкциями.
Во время проверки сирен жителей просят сохранять спокойствие, а также не поддаваться панике. Граждан призывают оставаться на рабочих местах или дома.