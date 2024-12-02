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Туман и слабый гололед ожидаются в Беларуси в понедельник

Туман затрудняет движение транспорта и увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 65% 762 мм рт. ст. +7°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 дек — Sputnik. Туман ожидается утром в понедельник в отдельных районах Беларуси, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, будет в основном без осадков. Утром в отдельных районах возможны туман и слабый гололед. Ветер южный 3−8 м/с. Дневная температура воздуха составит +1…+6°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности тумана — затруднение движения транспорта и увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Прогноз погоды по регионам.

В Минске сегодня прогнозируется облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +2…+4°C. Ветер южный 3−8 м/с.

В Витебске, Гомеле и Могилеве ожидаются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, +1…+3°C, ветер южный 3−8 м/с.

В Гродно и Бресте немного теплее, термометры покажут +3…+5°C и +4…+6°C соответственно. В этих областных центрах в понедельник также будет облачно с прояснениями, вероятность осадков составит 5−10%. Ветер также южный 3−8 м/с.