ГАИ за выходные задержала в Уфе около десятка нетрезвых водителей

На дорогах Уфы за минувшие выходные поймали около десятка пьяных водителей. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
За прошедшие 48 часов было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека. Всего сотрудниками ГАИ было пресечено 691 нарушение правил дорожного движения.
— Задержано девять водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии опьянения, а также 11 не имели водительского удостоверения, — сообщила дорожная полиция столицы Башкирии.
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