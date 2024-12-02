Жители Пермского края с начала года выплатили 1,2 млрд рублей долгов по алиментам

Судебные приставы Пермского края за 9 месяцев этого года прекратили более 8 тыс. исполнительных производств в отношении должников по алиментам. С жителей Прикамья взыскали 1 млрд 258 млн руб.
В краевом ГУ ФССП отметили, что при этом остается значительный процент должников, которые уклоняются от исполнения финансовых обязательств перед своими несовершеннолетними детьми.
«Для работы с горе-родителями был разработан ряд инициатив, которые реализуют в течение следующего года ведомствами-участниками Координационного совета при управлении Министерства юстиции РФ по Пермскому краю», — отметили в ведомстве.
В планах стоит усиление работы по оказанию бесплатной юридической помощи жителям Прикамья, имеющим трудности с получением алиментов и повышение их правовой грамотности.