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Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в начале недели

Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в начале недели.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 65% 762 мм рт. ст. +7°
Источник: Башинформ

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным Башгидромета, сегодня прогнозируется небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем +1, −4 градуса.

Во вторник, 3 декабря, в регионе ожидаются местами небольшие осадки ночью в виде снега, днем в виде мокрого снега, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — 1, −6 градусов, при прояснениях до −11, днем +1, −4 градуса.

В среду, 4 декабря, местами вновь пройдут небольшие осадки ночью в виде снега, днем в виде мокрого снега, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — 1, −6, при прояснениях до — 11, днем +1, −4 градуса.

Как ранее сообщал Башинформ, средняя месячная температура воздуха декабря в Башкирии ожидается на 1,5 градуса выше нормы (норма −10,8 градуса). По сведению Гидрометцентра России, месячное количество осадков предполагается около нормы — 30−50 мм.