Синоптики рассказали о погоде в Башкирии в начале недели.

Во вторник, 3 декабря, в регионе ожидаются местами небольшие осадки ночью в виде снега, днем в виде мокрого снега, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — 1, −6 градусов, при прояснениях до −11, днем +1, −4 градуса.