Семье убитого фельдшера из Иркутской области выплатят миллион рублей

Семья убитого фельдшера из Иркутской области получит миллион рублей. Указ о предоставлении единовременной выплаты подписал Игорь Кобзев. Информацию об этом разместили на официальном интернет-портале правовой информации Приангарья.
— За счет средств областного бюджета членам семьи погибшего фельдшера из Казачинско-Ленской районной больницы предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты, — сказано в указе.
Напомним, в ночь на 22 ноября 2024 вахтовик напал с ножом на медицинского работника. Спасти его не удалось, погиб от полученных ран по пути в больницу. Дома его так и остались ждать жена и двое детей. В это время подозреваемого помогли задержать двое водителей, сейчас его поместили под стражу. Расследование уголовного дело продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что иностранец, который уже некоторое время проживает в столице Приангарья, напал на свою 17-летнюю дочь. Он не просто избил девушку, но и выкинул из окна четвертого этажа.