Семье убитого фельдшера из Иркутской области выплатят миллион рублей

Напомним, в ночь на 22 ноября 2024 вахтовик напал с ножом на медицинского работника. Спасти его не удалось, погиб от полученных ран по пути в больницу. Дома его так и остались ждать жена и двое детей. В это время подозреваемого помогли задержать двое водителей, сейчас его поместили под стражу. Расследование уголовного дело продолжается.