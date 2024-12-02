В Омской области не хватает большее 700 медицинских специалистов

В Министерстве здравоохранения Омской области сообщили о нехватке медицинских работников в местных больницах.
Особенно остро ощущается дефицит врачей в городе, а не в сельских районах. По состоянию на ноябрь 2024 года, в регионе не хватает 739 специалистов.
В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что указанное количество — это расчётная цифра, которая может меняться в течение года. Поэтому она не является окончательной и актуальной на данный момент.
Наиболее востребованные направления — лечебное дело, клиническая лабораторная диагностика, психиатрия, кардиология, неврология, терапия, офтальмология, травматология и ортопедия, хирургия.
Недавно стало известно о планах объединить несколько центральных поликлиник в Омске. Это позволит жителям города обращаться к врачам узкой специализации, например, к офтальмологу.