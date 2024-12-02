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Автотрассы открыли для движения в трёх регионах Казахстана

Об этом сообщили в национальной компании «КазАвтоЖол».

С шести часов утра 2 декабря в трёх регионах Казахстана были открыты трассы для движения транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Это следующие области республики:

Карагандинская область:

  • Кызылорда ― Павлодар, 788−906 км, уч. гр. Улытауской обл. ― п. Топар; Кызылорда ― Павлодар, 970−1135 км, уч. г. Караганда ― гр. Павлодарской обл.; Караганда ― Аягоз ― Бугаз, 17−217 км, уч. г. Караганда ― г. Каркаралы.

Область Улытау:

  • Кызылорда ― Павлодар, 756−788 км, участок п. Жанаарка ― граница Карагандинской области.

Павлодарская область:

  • Кызылорда ― Павлодар, 1135−1206 км, участок границы Карагандинской области ― п. Шидерты.