Автотрассы открыли для движения в трёх регионах Казахстана

С шести часов утра 2 декабря в трёх регионах Казахстана были открыты трассы для движения транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
Это следующие области республики:
Карагандинская область:
- Кызылорда ― Павлодар, 788−906 км, уч. гр. Улытауской обл. ― п. Топар; Кызылорда ― Павлодар, 970−1135 км, уч. г. Караганда ― гр. Павлодарской обл.; Караганда ― Аягоз ― Бугаз, 17−217 км, уч. г. Караганда ― г. Каркаралы.
Область Улытау:
- Кызылорда ― Павлодар, 756−788 км, участок п. Жанаарка ― граница Карагандинской области.
Павлодарская область:
- Кызылорда ― Павлодар, 1135−1206 км, участок границы Карагандинской области ― п. Шидерты.