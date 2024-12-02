Руководитель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался постройкой завода на месте для школы под Уфой. На несогласованное с жителями деревни Жилино строительство местные жители начали активно жаловаться в соцсетях.
Председатель ведомства поручил доложить о предварительных и окончательных результатах проверки, которую инициировал региональный следком. Сообщается, что жителей деревни Жилино не согласны с планируемым строительством промышленного объекта вблизи жилых домов. Ранее на указанной территории предполагалось возведение школы, однако без учета мнения граждан решение изменено. Многочисленные обращения о необходимости постройки в населенном пункте социальных объектов игнорируются.
«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — отметили в пресс-службе следкома по РБ.