Бастрыкин заинтересовался постройкой завода на месте для школы под Уфой

Председатель ведомства поручил доложить о предварительных и окончательных результатах проверки, которую инициировал региональный следком. Сообщается, что жителей деревни Жилино не согласны с планируемым строительством промышленного объекта вблизи жилых домов. Ранее на указанной территории предполагалось возведение школы, однако без учета мнения граждан решение изменено. Многочисленные обращения о необходимости постройки в населенном пункте социальных объектов игнорируются.