В период с 9:00 до 17:00 без электричества останутся граждане, проживающие по следующим адресам: Чапаева, 56, 59, 63, 67; Кирова, 82; Горького, 82; Октябрьская, 133; Карасунская, 43, 50; Красных партизан, 228; Береговая, 3/2, 9, 11; Краснодонская, 150; Селезнева, 102, 104, 106, 110; Трудовой славы, 62/а; Гидростроителей, 57, 59, 61, 63, 65; Бершанской, 3; Краевая, 6; Березовая, 9; Средняя, 81/3, 82/а; Цветная, 41; Сахалинская, 7; 1 Гвардейская, 10; Солнечная, 3/2; Апрельская, 21; Старокубанская, 88, 88/4, 88/5, 98; Ставропольская, 248; Кубанская, 32/3, 32/5, 32/7, 42, 45; Ставропольская, 312, 328, 336, 336/3; Кирпичный пер., 10; Новокубанский пер., 4; Ставропольская, 4, 6, 7; Челюскина, 16.
Отключения электроэнергии являются плановыми.
Плановые отключения света в Краснодаре затронут почти 30 улиц
Сегодня, 2 декабря, массовые отключения света в Краснодаре коснутся почти 30 улиц. Информация об этом опубликована в Телеграм-канале ЕДДС.
В период с 9:00 до 17:00 без электричества останутся граждане, проживающие по следующим адресам: Чапаева, 56, 59, 63, 67; Кирова, 82; Горького, 82; Октябрьская, 133; Карасунская, 43, 50; Красных партизан, 228; Береговая, 3/2, 9, 11; Краснодонская, 150; Селезнева, 102, 104, 106, 110; Трудовой славы, 62/а; Гидростроителей, 57, 59, 61, 63, 65; Бершанской, 3; Краевая, 6; Березовая, 9; Средняя, 81/3, 82/а; Цветная, 41; Сахалинская, 7; 1 Гвардейская, 10; Солнечная, 3/2; Апрельская, 21; Старокубанская, 88, 88/4, 88/5, 98; Ставропольская, 248; Кубанская, 32/3, 32/5, 32/7, 42, 45; Ставропольская, 312, 328, 336, 336/3; Кирпичный пер., 10; Новокубанский пер., 4; Ставропольская, 4, 6, 7; Челюскина, 16.