Никита Серебряков: «Авангард» уступил по всем статьям «Северстали», не сумев удержать хороший счет"

— Мы просто профессионалы, мы на это не обращаем внимания. Нет смысла впадать в стресс и панику. Сейчас есть этот тренер, есть турнирное положение, которое обязывает упорно бороться в каждом матче. Его нужно исправлять. Поэтому готовимся к соперникам, слушаем тренерские установки, боремся в каждой игре, чтобы набрать очки.