Никита Серебряков: «Авангард» уступил по всем статьям «Северстали», не сумев удержать хороший счет"

Хоккейный «Авангард» в матче чемпионата КХЛ дома 1 декабря сыграл с «Северсталью» и уступил 2:4. Встречу оценил вратарь «ястребов» Никита Серебряков, не так давно пришедший в команду.
Эта игра стала для голкипера первой в Омске в составе «Авангарда». Тем более интересно было узнать о его ощущениях, хотя победы здесь и не случилось.
— Считаю, уступили мы по всем статьям, самое главное — не смогли удержать хороший для себя счет 2:0. Хотя сами забили два хороших гола в начале. Играли на удержание, ушли в защиту. Но для успеха чего-то нам немного не хватило. Где-то сил, где-то других факторов.
— На будущие игры — что нужно исправить, над чем поработать, чтобы играть успешнее?
— Сейчас нужно где-то перезагрузиться, набраться новых сил. Эмоций. И готовиться к следующим матчам.
— Будем ли считать позитивом то, что после перехода из СКА, где вам долго не давали играть, держали в запасе, в «Авангарде» сейчас есть и будет хорошая игровая практика?
— Безусловно. Я, как и любой игрок, хочу играть, поэтому, конечно, выходам на лед в матчах рад.
— Вы знаете, что вскоре придет на пост главного тренера Ги Буше, а Сергей Звягин соответственно с этой работы уйдет. Как это оцените сейчас с точки зрения психологии? Как ситуацию воспринимают игроки?
— Мы просто профессионалы, мы на это не обращаем внимания. Нет смысла впадать в стресс и панику. Сейчас есть этот тренер, есть турнирное положение, которое обязывает упорно бороться в каждом матче. Его нужно исправлять. Поэтому готовимся к соперникам, слушаем тренерские установки, боремся в каждой игре, чтобы набрать очки.
— То есть существует некая отсечка — пока еще идет работа с этим тренером, а уже когда придет новый — тогда и будем смотреть?
— По сути да. Конечно. Как можно заранее строить расклады, что-то предполагать, если нюансы нам не известны? Сейчас есть тренер, который разбирает соперников, дает тактику. Мы должны ее выполнять.
Следующая игра у «ястребов» теперь тоже дома, 4 декабря, против ХК «Сочи».