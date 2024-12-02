Закон о торговле планируют изменить в Приморье

Так, изменения направлены на развитие торговли и усиление роли муниципалитетов в этой сфере. Согласно документу, органы местного самоуправления смогут разрабатывать и реализовывать муниципальные программы развития торговли, создавать схемы размещения торговых объектов и стимулировать строительство инфраструктуры, включая социально ориентированные торговые точки. Также вводится анализ показателей торговли на местах и контроль за выполнением утверждённых программ.
Проект закона также закрепляет порядок публичного обсуждения инициатив, что повысит их прозрачность. Особое внимание уделяется поддержке малых и средних предприятий, а также продвижению товаров российских производителей.
В пояснительной записке отмечается, что реализация поправок позволит создать равномерные условия для развития торговли в крае, улучшить доступность товаров и обеспечить единое экономическое пространство. Поправки включают разработку мероприятий по формированию конкурентной среды, поддержке сельской торговли и сотрудничеству с отечественными производителями. Внедрение новых норм, по мнению авторов, сделает торговую отрасль региона более прозрачной и эффективной.
На сегодня жители региона могут принять участие в обсуждении документа на региональном портале ОВР.