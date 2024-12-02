Закон о торговле планируют изменить в Приморье

Так, изменения направлены на развитие торговли и усиление роли муниципалитетов в этой сфере. Согласно документу, органы местного самоуправления смогут разрабатывать и реализовывать муниципальные программы развития торговли, создавать схемы размещения торговых объектов и стимулировать строительство инфраструктуры, включая социально ориентированные торговые точки. Также вводится анализ показателей торговли на местах и контроль за выполнением утверждённых программ.