155 автобус в Хабаровске переходит на зимнее расписание с 1 декабря

В Хабаровске для пассажиров межмуниципального маршрута № 155 «Квартал “Усадьба” — Комсомольская площадь», который соединяет село Тополево с Хабаровском, изменится расписание, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.
С 1 декабря на этом маршруте начнет действовать зимнее расписание.
Автобусы будут курсировать ежедневно по четырем графикам, что позволит пассажирам планировать поездки с учетом зимних условий. С актуальной информацией о времени отправления и прибытия автобусов можно ознакомиться на сайте Министерства.
Жителям города Хабаровска и Хабаровского района рекомендуется обратить внимание на обновленное расписание и пользоваться актуальной информацией при планировании поездок.
Министерство транспорта просит пассажиров учитывать зимние изменения и следовать обновленному графику движения автобусов по межмуниципальным маршрутам.