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155 автобус в Хабаровске переходит на зимнее расписание с 1 декабря

С 1 декабря в Хабаровске на маршруте «Квартал “Усадьба” — Комсомольская площадь» вступает в силу зимнее расписание.

Источник: Freepik

В Хабаровске для пассажиров межмуниципального маршрута № 155 «Квартал “Усадьба” — Комсомольская площадь», который соединяет село Тополево с Хабаровском, изменится расписание, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

С 1 декабря на этом маршруте начнет действовать зимнее расписание.

Автобусы будут курсировать ежедневно по четырем графикам, что позволит пассажирам планировать поездки с учетом зимних условий. С актуальной информацией о времени отправления и прибытия автобусов можно ознакомиться на сайте Министерства.

Жителям города Хабаровска и Хабаровского района рекомендуется обратить внимание на обновленное расписание и пользоваться актуальной информацией при планировании поездок.

Министерство транспорта просит пассажиров учитывать зимние изменения и следовать обновленному графику движения автобусов по межмуниципальным маршрутам.