Стоимость проезда в пригородных поездах в Хабаровском крае увеличится с 1 января

Решение об изменении стоимости проезда после экономической экспертизы принял Комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia.
Напомним, перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории края осуществляет АО «Экспресс Приморья».
На основании проведенной экономической экспертизы расчетных материалов правлением комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края было принято решение об установлении с 1 января 2025 года:
тарифа, оплачиваемого пассажирами в размере 31 рубля 00 копеек за каждые 10 километров пути при оплате через мобильное приложение; тарифа, оплачиваемого пассажирами в размере 33 рублей 00 копеек за каждые 10 километров пути при оплате через прочие каналы продаж (увеличение действующего тарифа на 6,45%).
Данное решение оформлено постановлением комитета от 27 ноября 2024 года № 13-Ц, которое опубликовано на официальном интернет-портале нормативных правовых актов Хабаровского края.
Как напомнили в комитете, в соответствии с законодательством срок действия утвержденных тарифов не может составлять менее одного года, соответственно, следующее изменение тарифов возможно не ранее 1 января 2026 года.