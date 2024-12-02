Стоимость проезда в пригородных поездах в Хабаровском крае увеличится с 1 января

тарифа, оплачиваемого пассажирами в размере 31 рубля 00 копеек за каждые 10 километров пути при оплате через мобильное приложение; тарифа, оплачиваемого пассажирами в размере 33 рублей 00 копеек за каждые 10 километров пути при оплате через прочие каналы продаж (увеличение действующего тарифа на 6,45%).