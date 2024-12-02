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Спасатели предупредили о рисках на дорогах из-за утреннего тумана

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели предупредили о рисках на дорогах из-за утреннего тумана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 65% 762 мм рт. ст. +7°
Источник: БЕЛТА

Согласно данным Белгидромета, утром 2 декабря в отдельных районах страны может быть туман, слабый гололед.

При таких явлениях не исключены факторы опасности: затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП.

Сегодня по стране ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный 3−8 м/с. Температура воздуха в отдельных регионах прогреется до 6 градусов тепла.