Согласно данным Белгидромета, утром 2 декабря в отдельных районах страны может быть туман, слабый гололед.
При таких явлениях не исключены факторы опасности: затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП.
Сегодня по стране ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный 3−8 м/с. Температура воздуха в отдельных регионах прогреется до 6 градусов тепла.
Спасатели предупредили о рисках на дорогах из-за утреннего тумана
2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели предупредили о рисках на дорогах из-за утреннего тумана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Согласно данным Белгидромета, утром 2 декабря в отдельных районах страны может быть туман, слабый гололед.