Спасатели предупредили о рисках на дорогах из-за утреннего тумана

Согласно данным Белгидромета, утром 2 декабря в отдельных районах страны может быть туман, слабый гололед.



При таких явлениях не исключены факторы опасности: затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП.



Сегодня по стране ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный 3−8 м/с. Температура воздуха в отдельных регионах прогреется до 6 градусов тепла.