Новые пожарные автомобили заступили на дежурство в донском регионе

Временно исполняющий обязанности руководителя ГУ МЧС Александр Савуков заявил, что новая техника позволит пожарным эффективно справляться с задачами любой сложности. Автомобильный парк обновляется не первый раз, тем не менее, новая модель техники обладает улучшенными характеристиками проходимостью и объемом.