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Новые пожарные автомобили заступили на дежурство в донском регионе

Они обладают новыми характеристиками.

В Ростовской области приступили к работе новые пожарные автоцистерны, оснащенные современным оборудованием для тушения пожаров и проведения спасательных операций. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Восемь специализированных машин были переданы в пожарные части Аксайского, Азовского, Багаевского, Заветинского, Константиновского, Матвеево-Курганского, Морозовского и Мясниковского районов донского региона.

Временно исполняющий обязанности руководителя ГУ МЧС Александр Савуков заявил, что новая техника позволит пожарным эффективно справляться с задачами любой сложности. Автомобильный парк обновляется не первый раз, тем не менее, новая модель техники обладает улучшенными характеристиками проходимостью и объемом.

МЧС