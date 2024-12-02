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Глава Владивостока рекомендовал отпустить сотрудников домой после 14:00 часов

Снежная сказка или фактор, провоцирующий серьёзные заторы на дорогах? В столице Приморья из-за снегопада работодателям рекомендовано отпустить сотрудников домой пораньше, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В понедельник, 2 декабря, Владивосток оказался во власти стихии. В утренние часы в некоторых районах шёл дождь, сейчас же, в обеденное время, в столице Приморья идёт снег. В связи с этим глава Владивостока Константин Шестаков обратился к работодателям с рекомендацией пораньше отпустить сотрудников домой. Желательно сделать это уже после 14:00.

Специалисты администрации Владивостока информируют о резком понижении температуры, вероятности налипания снега на дорогах. В связи с погодными условиями рекомендовано не выезжать на улицы города на личном автомобиле.

«К уборке снега оперативно готовы приступить 178 единиц дорожной техники. Они будут дежурить круглосуточно», — подчеркнул Константин Шестаков.

В муниципальных школах города уроки во второй смене будут сокращены, информируют в мэрии.

Специалисты администрации предупреждают о соблюдении несложных правил — это позволит уберечься от вероятных неприятных последствий непогоды. Так, желательно не парковать автомобили около неустойчивых конструкций. Пешеходам рекомендуется одеваться тепло, а также выбирать удобную обувь.

Сообщать о проблемах в работе городского хозяйства можно по круглосуточному телефону Единой дежурной диспетчерской службы 2222−333 или в чат-бот администрации Владивостока в Telegram.