Глава Владивостока рекомендовал отпустить сотрудников домой после 14:00 часов

В понедельник, 2 декабря, Владивосток оказался во власти стихии. В утренние часы в некоторых районах шёл дождь, сейчас же, в обеденное время, в столице Приморья идёт снег. В связи с этим глава Владивостока Константин Шестаков обратился к работодателям с рекомендацией пораньше отпустить сотрудников домой. Желательно сделать это уже после 14:00.
Специалисты администрации Владивостока информируют о резком понижении температуры, вероятности налипания снега на дорогах. В связи с погодными условиями рекомендовано не выезжать на улицы города на личном автомобиле.
«К уборке снега оперативно готовы приступить 178 единиц дорожной техники. Они будут дежурить круглосуточно», — подчеркнул Константин Шестаков.
В муниципальных школах города уроки во второй смене будут сокращены, информируют в мэрии.
Специалисты администрации предупреждают о соблюдении несложных правил — это позволит уберечься от вероятных неприятных последствий непогоды. Так, желательно не парковать автомобили около неустойчивых конструкций. Пешеходам рекомендуется одеваться тепло, а также выбирать удобную обувь.
Сообщать о проблемах в работе городского хозяйства можно по круглосуточному телефону Единой дежурной диспетчерской службы 2222−333 или в чат-бот администрации Владивостока в Telegram.