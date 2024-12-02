Глава Владивостока рекомендовал отпустить сотрудников домой после 14:00 часов

В понедельник, 2 декабря, Владивосток оказался во власти стихии. В утренние часы в некоторых районах шёл дождь, сейчас же, в обеденное время, в столице Приморья идёт снег. В связи с этим глава Владивостока Константин Шестаков обратился к работодателям с рекомендацией пораньше отпустить сотрудников домой. Желательно сделать это уже после 14:00.