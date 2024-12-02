Памперсы против уток: озеро на Патрокле страдает из-за сбрасываемого в канализацию мусора

В середине ноября в социальных сетях Владивостока начало распространяться видео с льющимися в озеро Торфяное на Патрокле сточными водами из канализации. Тогда многие задались вопросом, что же стало причиной загрязнения. Ситуацией заинтересовался даже глава СК России Александр Бастрыкин, который поручил руководителю приморского управления следственного комитета доложить о результатах процессуальной проверки по факту нарушения природоохранного законодательства. В ситуации разбиралась «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Первое видео появилось в сети 15 ноября. Приехавшая на благоустроенное озеро женщина заметила ручеек нечистот, вытекающий из-под канализационного люка и сбегающий прямо в озеро.
«Когда же прекратиться этот беспредел? Там уже все утки, наверное, сдохли, если и были», — эмоционально прокомментировала женщина.
Это видео «завирусилось» и дошло до председателя СК России Александра Бастрыкина. Следственное управление комитета по Приморскому краю начало процессуальную проверку по факту нарушения природоохранного законодательства.
«В телеграм-канале сообщается, что в городе Владивостоке на протяжении длительного времени из-за ненадлежащей работы канализационной системы в озеро, расположенное в микрорайоне Патрокл, сбрасываются неочищенные сточные воды. В результате водоем изменил свой цвет и в нем погибли представители фауны. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли», — сообщила пресс-служба СУ СК по Приморскому краю 18 ноября.
Александр Бастрыкин поставил ее на контроль и поручил исполняющему обязанности руководителя приморского следственного управления Алексею Кузьмичеву представить доклад о ее результатах.
Между тем, жители микрорайона вовсе не удивляются этой течи — подобные происшествия здесь случаются регулярно. И, в общем-то, виноваты в этом их соседи, которые скидывают в унитазы бытовой мусор.
«Причинами засоров чаще всего становятся предметы личной гигиены: влажные салфетки, влажная туалетная бумага, бинты, подгузники, тряпки, ватные палочки и другие нерастворимые предметы, которые жители сбрасывают в слив. Мусор накапливается, создаёт пробку, и канализация, выходя из системы, затапливает поверхность», — пояснил в своем канале Примводоканал.
Мусорные пробки доходят до установленных здесь канализационных станций, где салфетки и тряпки наматываются на насосы и останавливают их работу. В итоге канализационные воды перестают перекачиваться на очистные сооружения, а попросту текут в озеро.
Местные жители отмечают, что еще четыре года назад канализационные воды стекали в озеро и дальше в море на постоянной основе. Просто потому, что стоявшие здесь насосные станции с 2017 года остались без хозяина из-за того, что застройщик сменил свой юридический статус и отказался от их дальнейшего обслуживания.
Восстановили канализационные насосные станции в быстро растущем микрорайоне в октябре 2018 года. И с момента их запуска несколько раз в год они останавливаются из-за забитых насосов.
В этом году компания DNS, которая ведет благоустройство территории у озера, начала установку на насосной станции грабельной решетки — специального механизма, который собирает весь мусор из канализационных вод перед их попаданием в насосы.
Сможет ли этот механизм справиться с потоком нерастворимого мусора, попадающего в канализацию, покажет только время.