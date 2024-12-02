Памперсы против уток: озеро на Патрокле страдает из-за сбрасываемого в канализацию мусора

Местные жители отмечают, что еще четыре года назад канализационные воды стекали в озеро и дальше в море на постоянной основе. Просто потому, что стоявшие здесь насосные станции с 2017 года остались без хозяина из-за того, что застройщик сменил свой юридический статус и отказался от их дальнейшего обслуживания.