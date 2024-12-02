Премьера «Приключения Паддингтона 3» возглавила кинопрокат в России

Ранее, 15 ноября, гендиректор НМГ на стратегической сессии ежегодного Национального рекламного форума в Москве рассказала о позитивной оценке российского контента зрителями. В России 94% зрителей положительно оценили новый контент отечественной медиаиндустрии, в связи с чем Национальная Медиа Группа (НМГ) будет наращивать производство уникальных проектов.