Премьера «Приключения Паддингтона 3» возглавила кинопрокат в России

Второе место в странах СНГ без учета РФ и Белоруссии заняла «Моана 2» со сборами в размере 189,5 млн рублей.
Третью строку занимает отечественная премьера комедии «Квартета И» «Один день в Стамбуле», которая собрала 86,5 млн рублей.
На четвертом месте оказался фильм «Любовь Советского Союза» со сборами 50 млн рублей.
19 ноября семейная комедия «Манюня в деревне» заработала 138 млн рублей и показала лучший старт среди всех фильмов франшизы, сместив на второе место мелодраму «Любовь Советского Союза».
Ранее, 15 ноября, гендиректор НМГ на стратегической сессии ежегодного Национального рекламного форума в Москве рассказала о позитивной оценке российского контента зрителями. В России 94% зрителей положительно оценили новый контент отечественной медиаиндустрии, в связи с чем Национальная Медиа Группа (НМГ) будет наращивать производство уникальных проектов.