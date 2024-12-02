Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьера «Приключения Паддингтона 3» возглавила кинопрокат в России

Премьера третьей части фильма Приключения Паддингтона возглавила кинопрокат и заработала 253,9 млн рублей в России и СНГ с 28 ноября по 1 декабря, сообщил портал kinobusiness.com.
Источник: Известия

Второе место в странах СНГ без учета РФ и Белоруссии заняла «Моана 2» со сборами в размере 189,5 млн рублей.

Третью строку занимает отечественная премьера комедии «Квартета И» «Один день в Стамбуле», которая собрала 86,5 млн рублей.

На четвертом месте оказался фильм «Любовь Советского Союза» со сборами 50 млн рублей.

19 ноября семейная комедия «Манюня в деревне» заработала 138 млн рублей и показала лучший старт среди всех фильмов франшизы, сместив на второе место мелодраму «Любовь Советского Союза».

Ранее, 15 ноября, гендиректор НМГ на стратегической сессии ежегодного Национального рекламного форума в Москве рассказала о позитивной оценке российского контента зрителями. В России 94% зрителей положительно оценили новый контент отечественной медиаиндустрии, в связи с чем Национальная Медиа Группа (НМГ) будет наращивать производство уникальных проектов.