Мэрия Ангарска по суду должна восстановить перевозки между микрорайонами

И теперь мэрии АГО нужно восстанавливать перевозки по регулируемым тарифам между микрорайонами, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Проверка показала, что в АГО нет перевозок по регулируемым тарифам с предоставлением льгот на проезд между Ангарском и Мегетом, а также в микрорайон Цементный, парк Строителей, на автостанцию и в микрорайон Юго-Восточный. Для восстановления прав жителей на транспортное обслуживание прокуратура подала иск в суд.
Ангарский городской суд иск прокуратуры удовлетворил и обязал мэрию АГО восстановить перевозку пассажиров по указанным направлениям по регулируемым тарифам. Мэрия не согласилась и подала апелляцию.
Иркутский областной суд поддержал решение суда первой инстанции. Исполнение решения суда будет контролировать надзорное ведомство.