Мэрия Ангарска по суду должна восстановить перевозки между микрорайонами

Проверка показала, что в АГО нет перевозок по регулируемым тарифам с предоставлением льгот на проезд между Ангарском и Мегетом, а также в микрорайон Цементный, парк Строителей, на автостанцию и в микрорайон Юго-Восточный. Для восстановления прав жителей на транспортное обслуживание прокуратура подала иск в суд.