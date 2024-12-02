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Мэрия Ангарска по суду должна восстановить перевозки между микрорайонами

Жители Ангарского городского округа пожаловались в прокуратуру на отсутствие надлежащего транспортного обслуживания.

Источник: Прокуратура Иркутской области

И теперь мэрии АГО нужно восстанавливать перевозки по регулируемым тарифам между микрорайонами, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка показала, что в АГО нет перевозок по регулируемым тарифам с предоставлением льгот на проезд между Ангарском и Мегетом, а также в микрорайон Цементный, парк Строителей, на автостанцию и в микрорайон Юго-Восточный. Для восстановления прав жителей на транспортное обслуживание прокуратура подала иск в суд.

Ангарский городской суд иск прокуратуры удовлетворил и обязал мэрию АГО восстановить перевозку пассажиров по указанным направлениям по регулируемым тарифам. Мэрия не согласилась и подала апелляцию.

Иркутский областной суд поддержал решение суда первой инстанции. Исполнение решения суда будет контролировать надзорное ведомство.

Прокуратура