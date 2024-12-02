Непогода нанесет удар в ночь: синоптики озвучили неутешительный прогноз на начало декабря в Хабаровском крае

С началом календарной зимы в Хабаровский край пришла и климатическая. Начало декабря ознаменует очередная непогода, которая на этот раз принесет не только снегопады, но и похолодание. Прогноз на неделю в Хабаровском крае
ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Рабочая неделя в регионе местами началась со снегопада. Эти осадки — всего лишь предвестник грядущего удара стихии. Основную его силу примут северные районы края. Здесь ожидаются снег (местами сильный и очень сильный), метели. Ветер усилится до 18 метров в секунду.
В меньшей степени осадки заденут юг региона. Местами небольшой снег, но вот ветер обещает быть мощнее — 3 декабря он может усилиться до 15−20 метров в секунду.
Вместе с этим на этой неделе ожидается понижение температурного фона. Ночью столбики термометров рухнут до −18 −25 градусов. Днем не теплее −13 −18 градусов.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
По краевой столице непогода нанесет удар в ночь на 3 декабря. Ожидаются снег и порывы ветра до 15−20 метров в секунду. В остальные дни существенных осадков не наблюдается, но синоптики не исключают, что периодически с неба будет порошить.
«Так же, как и по краю, понизится температура воздуха. Ночью ожидается −18 −25 градусов, днем — около −12 −17 градусов», — сказал в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС.