Непогода нанесет удар в ночь: синоптики озвучили неутешительный прогноз на начало декабря в Хабаровском крае

С началом календарной зимы в Хабаровский край пришла и климатическая. Начало декабря ознаменует очередная непогода, которая на этот раз принесет не только снегопады, но и похолодание. Прогноз на неделю в Хабаровском крае 2—6 декабря — в материале hab.kp.ru.