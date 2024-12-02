Волгоградцы переименуют «Комсомольский сад»

Организаторы конкурса пояснили, что в связи с реконструкцией парка и присоединения к нему зоны бывшего горсада возникла необходимость поиска единого названия для трёх зон: Комсомольского сада, горсада и новообразованной площадки у Кукольного театра.
С сегодняшнего дня каждый житель Волгограда и Волгоградской может прислать свой вариант нового названия объединённого парка на следующие ресурсы: группу ВК «Комсомольский сад» (кнопка «сообщения»), на электронную почту maucsik@list.ru сайта парка csik34.ru/, электронную почту maxuh@ya.ru, в чат Опер_Info_Центральный район (viber) или WhatsApp +79880082884.
10 декабря членами компетентного жюри из числа волгоградских писателей, историков, краеведов, будут выбраны несколько названий, которые войдут в шорт-лист конкурса. Начнётся народное голосования, при этом выбирать будут из 5−6 названий.
А 15 декабря на большой сцене парка состоится торжественное подведение итогов конкурсов в формате концерта и флешмоба, а также награждение номинантов и победителей ценными призами от партнёров конкурса.
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