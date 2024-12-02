Созданы одноатомные катализаторы для получения высокочистого водорода

В работе участвовали сотрудники Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН, Института элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН, Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН, Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского научного центра РАН и НИЦ «Курчатовский институт».