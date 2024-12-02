В Саратове создали программу для выявления дефектов в промышленных изделиях

По словам ученых, неоднородности в виде полостей или включений могут появиться в конструкциях как в результате эксплуатации, так и в процессе изготовления изделий. Появление неоднородностей влияет на напряженно-деформированное состояние конструкции и может привести к изменению режимов ее работы, а также к разрушению.