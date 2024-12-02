В Саратове создали программу для выявления дефектов в промышленных изделиях

САРАТОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Ученые в Саратове разработали программное обеспечение, которое позволит обследовать промышленные изделия и выявлять в них дефекты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Саратовского государственного технического университета (СГТУ).
Речь идет об обнаружении в конструкциях трещин, полостей, щелей, включений из разнородного материала. «Разработанная технология отличается тем, что позволяет с помощью математического алгоритма провести комплексное исследование важной научной и инженерной задачи идентификации включений или полостей в 3D-конструкции и оценки их влияния на напряженно-деформированное состояние», — говорится в сообщении.
По словам ученых, неоднородности в виде полостей или включений могут появиться в конструкциях как в результате эксплуатации, так и в процессе изготовления изделий. Появление неоднородностей влияет на напряженно-деформированное состояние конструкции и может привести к изменению режимов ее работы, а также к разрушению.
Как отметили в вузе, разработанная технология позволит повысить качество производства сложных составных конструкций в различных сферах промышленности. «Полученные в ходе исследования результаты могут быть востребованы в аэрокосмической, гражданской, автомобильной, биомедицинской, химической и ядерной областях, использующих механику», — приводятся слова одного из авторов программы Вадима Крысько.
Разработчиками проекта стали заведующий кафедрой математики и моделирования физико-технического института СГТУ, профессор Вадим Крысько, профессор кафедры прикладной математики и системного анализа Антон Крысько, профессор кафедры математики и моделирования Максим Жигалов, доцент Татьяна Яковлева и аспирант Антон Максеев.
Научные исследования проведены в рамках молодежного гранта Российского научного фонда под руководством доцента, докторанта Татьяны Яковлевой.