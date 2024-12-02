Без паники. Тревога в аэропорту Владивостока оказалось ложной

2 декабря прошла эвакуация персонала и посетителей в Международном аэропорту Владивостока. По опубликованным видео в социальных сетях видно, что огромное скопление людей стоит на улице около входов в здание.
«В 12:47 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в здании международного аэропорта Владивостока. К месту происшествия немедленно выехали пожарные расчёты МЧС России», — прокомментировала пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Пожарные провели проверку и не нашли очагов возгорания. Как выяснилось, сработала ложная тревога пожарной сигнализации.