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Без паники. Тревога в аэропорту Владивостока оказалось ложной

В Международном аэропорту Владивостока сработала ложная пожарная тревога.

Источник: РИА "Новости"

2 декабря прошла эвакуация персонала и посетителей в Международном аэропорту Владивостока. По опубликованным видео в социальных сетях видно, что огромное скопление людей стоит на улице около входов в здание.

«В 12:47 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в здании международного аэропорта Владивостока. К месту происшествия немедленно выехали пожарные расчёты МЧС России», — прокомментировала пресс-служба главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Пожарные провели проверку и не нашли очагов возгорания. Как выяснилось, сработала ложная тревога пожарной сигнализации.

МЧС