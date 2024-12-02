Собянин: масштабный проект «Зима в Москве» начинается с «Доброй елки»

В этом году акцию «Добрая елка» проведут уже в третий раз, а принять в ней участие можно до 28 февраля. Волонтеры заранее собрали письма Деду Морозу у своих подопечных и распределили по категориям, среди которых развивающие материалы и книги, музыкальные инструменты, хобби, детские игрушки, цифровая техника, спортивный инвентарь, одежда и наряды, события и экскурсии.