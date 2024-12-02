Собянин: масштабный проект «Зима в Москве» начинается с «Доброй елки»

«Вчера, в первый день декабря, стартовал праздничный проект “Зима в Москве”. На фестивальных площадках вкусно запахло ароматными московскими плюшками и мандаринами, зазвучали любимые песни, в парках прошел флешмоб по зажжению новогодних елок. Провели первые мероприятия на исторических площадках фестиваля “Усадьбы Москвы”. Новый год — время добрых традиций. Какие-то нам бережно передали мамы и папы, какие-то мы создаем сами», — отметил мэр Москвы.
В этом году акцию «Добрая елка» проведут уже в третий раз, а принять в ней участие можно до 28 февраля. Волонтеры заранее собрали письма Деду Морозу у своих подопечных и распределили по категориям, среди которых развивающие материалы и книги, музыкальные инструменты, хобби, детские игрушки, цифровая техника, спортивный инвентарь, одежда и наряды, события и экскурсии.
Детские желания размещены на сайте акции, а некоторые из них появятся 7 декабря на елочных шарах. Найти их можно будет на фестивальных площадках «Московских сезонов», в Центральном детском магазине, в парке развлечений «Остров мечты», парке «Зарядье», во многих торговых центрах, ресторанах и отелях. Всего более 100 деревьев со сказочными шарами ждут всех желающих исполнить мечту.
Стать Дедом Морозом или Снегурочкой просто: нужно зайти на сайт акции или снять шар с елки и заполнить форму заявки на исполнение желания. Затем позвонит оператор кол-центра, чтобы подтвердить заявку. После этого необходимо дождаться звонка от представителя НКО и договориться об удобной дате для передачи подарка подопечному.
С момента появления акции было исполнено свыше 2,5 тысячи желаний детей. Мечты у ребят самые разные, но вполне выполнимые — билеты в театр или парки развлечений, наборы для творчества, развивающие игры, музыкальные инструменты и игрушки.
«Одно из популярных желаний ребят — узнать, как устроено метро изнутри. Михаил, Себастиан и Матвей мечтали попасть в кабину машиниста московского метро. Ребятам провели экскурсию по депо “Измайлово”. Здесь представлено несколько поколений поездов, в том числе самый первый ретросостав. А потом ребята побывали в кабине машиниста», — рассказал Сергей Собянин.
Сбылась и мечта подопечного фонда «Люди-маяки» Захара. Как и многие мальчики, он любит автомобили и мечтал о большой радиоуправляемой машинке. Илья (автономная некоммерческая организация «Волнс») получил микроскоп, он обожает биологию и хочет стать ученым. Полина (фонд «“АиФ”. Доброе сердце») увлечена театром и мечтает стать балериной — вместе с семьей девочка посетила Государственный Кремлевский дворец. Ване (фонд «Жизнь в движении») очень нравится музыка, и в подарок он получил синтезатор.
Познакомиться с историями ребят можно на сайте акции.