Часть ёлочных базаров начала работу в Ростове с первого декабря

В Ростове-на-Дону в воскресенье, первого декабря, открылась часть ёлочных базаров. Об этом сообщает газета «Молот» со ссылкой на директора крупной сети продаж Александра Хвороста. По его словам, 25% покупателей готовятся к Новому году заранее.
Чаще всего ёлку покупают за две недели до праздника. В последние дни покупают те, кто рассчитывает на снижение цен — однако этого не происходит.
С учетом годовой инфляции стоимость елей увеличится на 10% в сравнении с 2023 годом.
Всего ёлочных базаров в Ростове будет 30 штук.
«Особое внимание в эти дни к стихийным площадкам — незаконная торговля в нашем городе запрещена. Нарушителям грозит административная ответственность», — пояснил сити-менеджер Алексей Логвиненко.