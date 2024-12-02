Возомнил себя королем дороги? В Приморье автомобилист не уступил путь скорой

Все случившееся попало на видео, которое мы опубликовали в нашем telegram-канале. В пресс-службе СМП поделились, что в шесть утра медикам поступил вызов с дома на Котельникова, 10. Сотрудники скорой оперативно приехали к нужному адресу, перенесли женщину на носилках в автомобиль, но вот выехать обратно не смогли, так как единственный выезд преградил мужчина на Toyota Crown Athlete.