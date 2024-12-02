Возомнил себя королем дороги? В Приморье автомобилист не уступил путь скорой

Вопиющий случай произошел во Владивостоке. Водитель за рулем Toyota Crown Athlete на узком участке дороги отказался пропускать машину скорой помощи, даже слова о том, что медики везут пациентку, которой нужна госпитализация, не убедили мужчину уступить. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Все случившееся попало на видео, которое мы опубликовали в нашем telegram-канале. В пресс-службе СМП поделились, что в шесть утра медикам поступил вызов с дома на Котельникова, 10. Сотрудники скорой оперативно приехали к нужному адресу, перенесли женщину на носилках в автомобиль, но вот выехать обратно не смогли, так как единственный выезд преградил мужчина на Toyota Crown Athlete.
Никакие уговоры не помогли убедить автомобилистам уступить дорогу, лишь только когда сотрудники скорой вызвали полицию, он перестал упрямиться:
«Из-за него задержка на вызове составила 20 минут. К счастью, состояние пациентки за это время не ухудшилось, ее доставили в больницу. Мы еще просим автолюбителей пропускать машину скорой медицинской помощи, которая спешит к пациенту или едет с ним в больницу. Помните, от ваших действий может зависеть самое драгоценное — жизнь человека».
После случившегося полиция уже начала проверку, сотрудники ведомства ищут владельца автомобиля, чтобы привлечь его к ответственности.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что машину скорой помощи отказались пропускать на территорию ТЦ.