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Уфимцам предложили вакансию с заработком в 250 тыс. рублей в месяц

В Уфе предлагают работу с зарплатой в 250 тыс. рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе предлагают работу с зарплатой в 250 тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

ООО «ДЖОБКАРТ» разыскивает ведущего архитектора благоустройства жилых комплексов, предприятие предлагает претенденту от 150 до 250 тысяч рублей. Также мэрия опубликовала еще пять вакансий с высоким жалованьем:

— мастер-прораб — ИП Алиев Руслан Чингизович — от 120 до 180 тысяч рублей;

— производитель работ — ООО «Дельтастройинжиниринг» — до 171 тысяч рублей;

— менеджер по продажам — ООО Инвестиционно-консалтинговая компания «БАШ-ОЙЛ» — от 50 до 150 тысяч рублей;

— врач скорой медицинской помощи — Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф — от 63 до 150 тысяч рублей;

— токарь (токарь-универсал) — АО «Уфимское агрегатное предприятие “Гидравлика” — от 50 до 150 тысяч рублей.

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