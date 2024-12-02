Уфимцам предложили вакансию с заработком в 250 тыс. рублей в месяц

В Уфе предлагают работу с зарплатой в 250 тысяч рублей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
ООО «ДЖОБКАРТ» разыскивает ведущего архитектора благоустройства жилых комплексов, предприятие предлагает претенденту от 150 до 250 тысяч рублей. Также мэрия опубликовала еще пять вакансий с высоким жалованьем:
— мастер-прораб — ИП Алиев Руслан Чингизович — от 120 до 180 тысяч рублей;
— производитель работ — ООО «Дельтастройинжиниринг» — до 171 тысяч рублей;
— менеджер по продажам — ООО Инвестиционно-консалтинговая компания «БАШ-ОЙЛ» — от 50 до 150 тысяч рублей;
— врач скорой медицинской помощи — Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф — от 63 до 150 тысяч рублей;
— токарь (токарь-универсал) — АО «Уфимское агрегатное предприятие “Гидравлика” — от 50 до 150 тысяч рублей.
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