В Свердловской области атмосферное давление в ноябре оказалось ниже обычного

Уральский Гидрометцентр сообщил об итогах ноября. Там рассказали, что атмосферное давление в этом месяце оказалась ниже обычного. На Среднем Урале показатель достиг 5−9 гПа. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».