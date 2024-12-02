В Свердловской области атмосферное давление в ноябре оказалось ниже обычного

Уральский Гидрометцентр сообщил об итогах ноября. Там рассказали, что атмосферное давление в этом месяце оказалась ниже обычного. На Среднем Урале показатель достиг 5−9 гПа. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
— Ноябрь был теплым с достаточным количеством осадков. Средняя месячная температура на Среднем и Южном Урале составила −2… −4 градусов, что на 2… −4 градусов, на севере Свердловской области на 4… 6 градусов выше нормы, — рассказали в Гидрометцентре.
В Нижнем Тагиле были зафиксированы 43 часа солнечного света, в Гарях — 52. В Красноуфимске показатель достиг — 54, в Ивделе — 57, в Верхотурье — 60. В Екатеринбурге они соответствовали норме, — 61 час.
Весь ноябрь оказался теплее нормы. Максимальная температура достигала +9 градусов. Минимальная отметка −20 градусов.