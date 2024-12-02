Самая пожилая жительница Хабаровска отметила 110 лет

Самой пожилой жительнице Хабаровска, Марии Пахомовне Огиенко, исполнилось 110 лет. Сотрудники комитета по управлению Центральным районом поздравили ветерана от имени мэра города, вручив цветы и подарки. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Мария Пахомовна родилась в 1914 году на Кубани. Ее детство прошло в тяжелых условиях: отец погиб во время Гражданской войны, вскоре потеряла и мать.
«С ранних лет Мария Пахомовна трудилась в сельском хозяйстве, пережила годы голода, разрухи и оккупации во время Великой Отечественной войны. Вместе с семьей она уехала в Воркуту, там работала на шахте», — рассказали в администрации города.
Несмотря на трудности, Мария Пахомовна сохранила позитивный настрой. С 1965 года она живет в Хабаровске. За свою долгую жизнь Мария Огиенко воспитала двоих детей и стала бабушкой для 11 внуков, правнуков и праправнуков.