Бывший глава ОП Башкирии начал гасить долги

«У Мурзагулова было несколько задолженностей из-за неуплаты штрафов по административным правонарушениям. Однако на 1 декабря у Мурзагулова остался лишь долг в 30 тысяч рублей», — передает РИА Новости. Задолженность Маргазулова изначально составляла свыше 54 тысяч рублей по двум административным штрафам. Кроме того, за несвоевременную оплату штрафов был начислен исполнительский сбор в размере более 1,5 тысячи рублей.