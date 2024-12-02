Бывший глава ОП Башкирии начал гасить долги

На текущий момент долг Маргазулова* составляет 30 тысяч рублей.
Бывший руководитель Общественной палаты Республики Башкортостан Ростислав Мурзагулов (признан иноагентом в РФ) начал погашать накопленные задолженности. Это подтверждают документы, имеющиеся у РИА Новостей.
«У Мурзагулова было несколько задолженностей из-за неуплаты штрафов по административным правонарушениям. Однако на 1 декабря у Мурзагулова остался лишь долг в 30 тысяч рублей», — передает РИА Новости. Задолженность Маргазулова изначально составляла свыше 54 тысяч рублей по двум административным штрафам. Кроме того, за несвоевременную оплату штрафов был начислен исполнительский сбор в размере более 1,5 тысячи рублей.
В декабре 2023 года Советский районный суд города Уфы вынес решение о признании Мурзагулова виновным. Его обвиняют в производстве или распространении материалов без обозначения их создания иностранным агентом.
*Маргазулов признан иностранным агентом в РФ.