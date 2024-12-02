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Морозы до −30 ожидаются в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря, ФедералПресс. В понедельник, 2 декабря, Приморье находится во власти снежного циклона. После его ухода в крае ожидается резкое понижение температуры.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 65% 762 мм рт. ст. +3°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

«Во вторник, 3 декабря, циклон переместится к Хабаровскому краю, ночью в Приморье осадки прекратятся. За циклоном вторгнется волна холода, температура резко понизится», — передает Примгидромет.

Ночная температура воздуха будет в пределах −15…-21 градуса, на северо-востоке до −26 градусов. Теплее будет на побережье, здесь температура воздуха будет в пределах −9…-14 градусов. Днем −3…-9 градусов, на севере до −15.

До конца рабочей недели в крае обойдется без существенных осадков, температура воздуха также будет без изменений.

Во Владивостоке ближайшей ночью температура воздуха будет в пределах −9…-12 градусов, днем до −7. В среду станет теплее на 1 — 2 градуса. Во второй половине недели ночная температура будет в пределах −6…-9 градусов, днем −1…-4 градуса.

Напомним, ранее синоптики дали предварительный прогноз на декабрь в Приморье.

Фото: ФедералПресс/Светлана Возмилова.