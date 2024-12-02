Премьер сказал, что в Беларуси появятся новые сады с лежкими сортами яблок

Премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» сказал, что в Беларуси появятся новые сады с лежкими сортами яблок.
Глава белорусского правительства, говоря про сохранение урожая яблок и обеспечении отечественными фруктами белорусов в период межсезонья, подчеркнул, что следует улучшать систему стабфондов.
— Здесь нужны специальные сорта, специальные технологии выращивания и современные условия хранения, достаточно дорогостоящие для такой продукции, — пояснил Головченко.
По его словам, сейчас разрабатывается новая программа развития плодоводства. Он отметил, что постепенно, примерно по 500 гектаров в год, будут вводиться новые сады. Премьер-министр отметил, что речь идет про сады высочайшего класса с современными технологиями выращивания и лежкими сортами яблок, которые необходимы, «потому что нележких сортов у нас предостаточно».
— И будем инвестировать в хранилища для таких культур.
Кстати, отмена пошлин повысит доступность яблок и моркови для белорусов.
Тем временем премьер-министр Беларуси Роман Головченко признался, что купил на зиму всего лишь один мешок картошки.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется декабрь 2024 года в Беларуси: «Нас ждут температурные качели».