Премьер сказал, что в Беларуси появятся новые сады с лежкими сортами яблок

По его словам, сейчас разрабатывается новая программа развития плодоводства. Он отметил, что постепенно, примерно по 500 гектаров в год, будут вводиться новые сады. Премьер-министр отметил, что речь идет про сады высочайшего класса с современными технологиями выращивания и лежкими сортами яблок, которые необходимы, «потому что нележких сортов у нас предостаточно».