В Ростове на Военведе восстановили отопление в многоквартирных домах

Напомним, 1 декабря коммунальная авария произошла на теплотрассе в районе дома № 116 по Таганрогскому шоссе. На место ЧП сразу же выехали специалисты. На протяжении нескольких часов они устраняли дефекты на теплотрассе. Без отопления провели долгое время жильцы домов по адресам: Таганрогское шоссе № 116; 116а; 116/1; 116/2; 116/3; 116/4; 116/5; 116/6; 114 и 118/2,