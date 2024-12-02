В Ростове на Военведе восстановили отопление в многоквартирных домах

В Ростове-на-Дону, в Октябрьском районе города, восстановили отопление в многоквартирных домах. Об этом на своей странице в социальной сети 2 декабря сообщил и.о. министра ЖКХ региона Сергей Орлов.
— Ремонтные работы завершили в 3.00 ночи, опрессовка выполнена, теплотрасса заполнена. Дальше задача управляющих организаций открыть задвижки и начать запуск тепла в дома, — рассказал Сергей Орлов.
Напомним, 1 декабря коммунальная авария произошла на теплотрассе в районе дома № 116 по Таганрогскому шоссе. На место ЧП сразу же выехали специалисты. На протяжении нескольких часов они устраняли дефекты на теплотрассе. Без отопления провели долгое время жильцы домов по адресам: Таганрогское шоссе № 116; 116а; 116/1; 116/2; 116/3; 116/4; 116/5; 116/6; 114 и 118/2,