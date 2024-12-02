На Некрасовской во Владивостоке установили новую лестницу

Отметим, в первую очередь в список ремонта попадают наиболее аварийные лестничные марши с интенсивным движением пешеходов, а также ведущие к социально значимым объектам. Также учитываются обращения граждан в администрацию города, сообщает мэрия. В этом году во Владивостоке уже отремонтировали 26 лестниц. Ещё на 66 лестничных маршах провели локальный ремонт: заменили ступени, установили леерные ограждения, устранили провалы или покрасили ограждения. На некоторых объектах работы продолжаются.