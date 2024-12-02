На Некрасовской во Владивостоке установили новую лестницу

В районе дома № 74 по улице Некрасовской появилась новая лестница. Длина нового лестничного марша составляет почти 120 метров, а количество ступеней — около 550.
Как сообщили в управлении городской среды, прежняя лестница была в плохом состоянии и представляла опасность для пешеходов. Поэтому было принято решение провести капитальный ремонт. Специалисты демонтировали старую лестницу и установили новую. Также были установлены леерные ограждения. Всего было смонтировано 400 метров лееров и 40 метров бордюров.
Отметим, в первую очередь в список ремонта попадают наиболее аварийные лестничные марши с интенсивным движением пешеходов, а также ведущие к социально значимым объектам. Также учитываются обращения граждан в администрацию города, сообщает мэрия. В этом году во Владивостоке уже отремонтировали 26 лестниц. Ещё на 66 лестничных маршах провели локальный ремонт: заменили ступени, установили леерные ограждения, устранили провалы или покрасили ограждения. На некоторых объектах работы продолжаются.