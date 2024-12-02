В Ростове увеличили количество автобусов на левый берег

С первого декабря на маршруте № 39 «Центральный рынок — Базы отдыха» увеличили автобусов с одного до двух. Об этом сообщает портал «Ростовский Городской Транспорт». Решение связано с увеличившимся пассажиропотоком людей, которые проживают в левобережной части города. Автобус № 39 также едет мимо парка «Левобережный».