В Ростове увеличили количество автобусов на левый берег

С первого декабря на маршруте № 39 «Центральный рынок — Базы отдыха» увеличили автобусов с одного до двух. Об этом сообщает портал «Ростовский Городской Транспорт». Решение связано с увеличившимся пассажиропотоком людей, которые проживают в левобережной части города. Автобус № 39 также едет мимо парка «Левобережный».
Интервал движения в утренние часы пик уменьшился до 30 минут. Однако в остальное время автобусов по-прежнему можно прождать до 80 минут. Последнее отправление от Центрального рынка назначено на 19:50.
Автобус едет по улице Большой Садовой, а затем по Ворошиловскому проспекту и Ворошиловскому мосту.